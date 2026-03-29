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Mafia, confermato il 41bis per il boss empedoclino Giuseppe Putrone
Putrone, 68 anni, di Porto Empedocle, sta scontando 30 anni per l’omicidio di Antonio Grassonelli
Il boss empedoclino Giuseppe Putrone resta al 41bis. La Cassazione, a cui si era rivolto tramite i suoi legali, ha rigettato il ricorso confermando la misura del carcere duro. Putrone, 68 anni, di Porto Empedocle, sta scontando 30 anni per l’omicidio di Antonio Grassonelli.
Giuseppe è il fratello di Luigi Putrone, già capo di Cosa nostra a Porto Empedocle poi diventato collaboratore di giustizia. Giuseppe Putrone venne arrestato nell’operazione “Akragas” nel 1998 e in prima battuta condannato all’ergastolo. La pena, in seguito, venne ridotta a 30 anni di reclusione.
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Redazione
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