Granfondo Valle dei Templi, Andrea Virga si conferma campione 

Non cambia il re della Granfondo Valle dei Templi, una delle più belle prove del calendario MTB non solo meridionale essendo disegnata in prossimità delle vestigia dell’Antica Grecia nel territorio agrigentino. La manifestazione, allestita dall’Akra Bike, ha confermato come vincitore Andrea Virga (Team Race Mountain), risultato il più veloce sul duro percorso di 45 km per un dislivello di 1.300 metri.

Virga ha comunque dovuto sudare per tenere a distanza i rivali, in particolare Lorenzo Adamo (Nonsolobike) che ha chiuso al posto d’onore a 1’01” dal leader, che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1h48’56”. Terza posizione per Pierpaolo Ficara (New Era Cycling) a 1’20”, davanti a Simone Giarraffa (Rolling Bike) a 2’48” e a Manuel Oddo (Monrealbike Racing Team) a 3’41”.

Fra le donne prima posizione per Michela Mansueto (Revolution Bike Modica) in 2h40’57” davanti a Benedetta Simonetti (Bike Project) a 8’14” e a Lucia Maggese (SMG) a 1h18’10”. Ben 229 i concorrenti al traguardo, a cui aggiungere ben 38 appassionati presenti con le loro E-bike, un numero davvero inconsueto per una Granfondo di mountain bike.

Un altro dei successi per l’Akra Bike, che ha intitolato la manifestazione alla memoria di Giovanni Alessi. La prova era valida per la Coppa Sicilia Mtb e per il circuito Openspeed. Per la società organizzatrice tutte le forze saranno concentrate sull’allestimento della Granfondo di Filaga, prevista per il 31 maggio.