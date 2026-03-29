Discobolo Sciacca, dominio totale ai Regionali: Savona guida il trionfo nella sciabola femminile 

La Discobolo Sciacca festeggia un risultato di grande prestigio ai Campionati regionali di scherma, confermandosi una delle realtà più solide e continue del panorama siciliano. Nella sciabola femminile la società saccense ha letteralmente dominato la competizione disputata a Catania, piazzando cinque atlete nelle prime cinque posizioni e monopolizzando il podio.

A imporsi è stata la veterana Marina Savona, protagonista di una stagione di altissimo livello anche nel circuito master nazionale. In finale ha superato la giovanissima Vittoria Becchina, classe 2011, che ha mostrato maturità tecnica e carattere sorprendenti per la sua età. Sul terzo gradino del podio sono salite le sorelle Sofia e Aida Pia Figlioli, confermando la profondità del vivaio e la qualità del lavoro svolto in sala.

A completare il trionfo della Discobolo è arrivato il quinto posto di Matilde Porrello e il nono posto di Vittoria Rossi, ulteriore testimonianza di un gruppo compatto, competitivo e in costante crescita.

Il tecnico Pippo Simone Vullo esprime grande soddisfazione: «Ci confermiamo ai vertici regionali. È un successo di squadra, una prova di forza che premia sia l’esperienza di atlete come Marina Savona, impegnata con ottimi risultati nel campionato italiano master, sia le giovani promesse che stanno crescendo con continuità e dedizione». Il risultato arriva in un anno speciale per la società, che celebra 40 anni di attività intensa e multidisciplinare, con la scherma e la ginnastica aerobica come pilastri di un progetto sportivo che continua a formare atleti