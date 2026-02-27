PRIMO PIANO
Operaio muore mentre cerca di sbloccare nastro trasportatore: inutili i soccorsi
Si tratta di un operaio di 60 anni che ha perso la vita mentre era a lavoro in un'azienda di agrumi
Un operaio di 60 anni è morto in un incidente sul lavoro in un’azienda di agrumi a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava sbloccando un nastro trasportatore ma è stato trascinato dal macchinario rimanendo schiacciato. I soccorsi sono stati inutili. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo e i carabinieri di Barcellona Pdg.
Redazione
