Operaio muore mentre cerca di sbloccare nastro trasportatore: inutili i soccorsi

Si tratta di un operaio di 60 anni che ha perso la vita mentre era a lavoro in un'azienda di agrumi

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Un operaio di 60 anni è morto in un incidente sul lavoro in un’azienda di agrumi a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava sbloccando un nastro trasportatore ma è stato trascinato dal macchinario rimanendo schiacciato. I soccorsi sono stati inutili. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo e i carabinieri di Barcellona Pdg. 

PRIMO PIANO

