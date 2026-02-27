La band agrigentina Dixit ospite della trasmissione “I fatti vostri”

Nei giorni scorsi la giovane e promettente band siciliana Dixit è stata ospite in diretta della celebre trasmissione I Fatti Vostri, in onda su RAI 2 dalle 11:10. La band, originaria di Agrigento e composta da musicisti giovanissimi, ha portato nella “piazza più famosa della televisione italiana” l’energia del rock punk con cui si è fatta notare negli ultimi mesi. Conosciuti per le loro sonorità ruvide, i pattern ritmici decisi e le performance ad alta carica emotiva, i Dixit hanno decisamente catturato l’attenzione dei telespettatori durante la loro esibizione e l’intervista in studio. L’ospitata arriva a coronamento di un periodo particolarmente intenso per il gruppo: nei mesi scorsi la band aveva infatti conquistato il primo posto nella sezione nazionale del concorso Cantagiro Band, evento storico dedicato ai nuovi talenti della scena musicale italiana. Durante la trasmissione, condotta dagli storici presentatori del daytime di Rai2, i Dixit hanno parlato del loro percorso musicale, delle influenze che li legano al territorio siciliano e delle aspirazioni per il futuro. I musicisti hanno espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta e per l’importante opportunità di confronto con un pubblico nazionale, ringraziando anche i fan e lo staff che li accompagna. L’ospitata televisiva di ieri non è stata soltanto un momento di visibilità mediatica, ma anche un’occasione di crescita e di consolidamento per una band che, partita dal cuore della Sicilia, sta rapidamente ritagliandosi uno spazio significativo nel panorama musicale italiano.