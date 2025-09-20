Agrigento

L’Arcivescovo dispone nuovi avvicendamenti, ecco tutte le nuove nomine

L'Arcivescovo ha disposto gli avvicendamenti pastorali: ecco tutte le nomine

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

L’Arcivescovo Alessandro Damiano ha provveduto alle seguenti nomine che entreranno in vigore nel mese di ottobre: Don Carmelo Davide Burgio parroco della parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo di Favara; Don Giuseppe Costanza parroco delle parrocchie San Giovanni Battista – B.M.V. di Lourdes – B.M.V. Immacolata di Campobello di Licata; Don Marco Damanti parroco delle parrocchie Gesù e Maria – San Giuseppe di Campobello di Licata; Don Gioacchino Andrea La Rocca — mantenendo il servizio di vice parroco delle parrocchie Maria SS. Annunziata – Madonna del Carmelo – S. Giuliano di Racalmuto — vice direttore dell’Ufficio diocesano Beni Culturali Ecclesiastici; Don Liborio Lauricella Ninotta direttore dello Studio Teologico “San Gregorio Agrigentino” per il triennio 2025-2028; Don Calogero Manganello — mantenendo il servizio di direttore degli uffici diocesani di Pastorale giovanile e Pastorale familiare — parroco della parrocchia San Gerlando (Cattedrale) di Agrigento; Don Giuseppe Scozzari parroco delle parrocchie Maria SS. Annunziata – San Francesco d’Assisi – Sant’Agostino di Naro.

L’Arcivescovo invita la comunità diocesana a sostenere con la preghiera le comunità e i presbiteri interessati e a pregare per le vocazioni. Il Signore conceda alla nostra Chiesa Agrigentina di crescere mediante il Vangelo e l’Eucaristia nella comunione, per essere immagine autentica del suo popolo e segno e strumento della sua presenza nel mondo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

L’Arcivescovo dispone nuovi avvicendamenti, ecco tutte le nuove nomine
Palermo

Lotta allo spaccio di droga, due arresti della polizia
di Sandro Catanese

Tragedia ad Agrigento, ex impiegato della Provincia morto in incidente stradale 
Agrigento

Con l’auto contro la Rotonda degli Scrittori, due feriti 
Apertura

Bus contro auto, morta una donna di 45 anni
Catania

Accoltella connazionale, 19enne fermato per tentato omicidio