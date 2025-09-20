L’Arcivescovo dispone nuovi avvicendamenti, ecco tutte le nuove nomine

L’Arcivescovo Alessandro Damiano ha provveduto alle seguenti nomine che entreranno in vigore nel mese di ottobre: Don Carmelo Davide Burgio parroco della parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo di Favara; Don Giuseppe Costanza parroco delle parrocchie San Giovanni Battista – B.M.V. di Lourdes – B.M.V. Immacolata di Campobello di Licata; Don Marco Damanti parroco delle parrocchie Gesù e Maria – San Giuseppe di Campobello di Licata; Don Gioacchino Andrea La Rocca — mantenendo il servizio di vice parroco delle parrocchie Maria SS. Annunziata – Madonna del Carmelo – S. Giuliano di Racalmuto — vice direttore dell’Ufficio diocesano Beni Culturali Ecclesiastici; Don Liborio Lauricella Ninotta direttore dello Studio Teologico “San Gregorio Agrigentino” per il triennio 2025-2028; Don Calogero Manganello — mantenendo il servizio di direttore degli uffici diocesani di Pastorale giovanile e Pastorale familiare — parroco della parrocchia San Gerlando (Cattedrale) di Agrigento; Don Giuseppe Scozzari parroco delle parrocchie Maria SS. Annunziata – San Francesco d’Assisi – Sant’Agostino di Naro.

L’Arcivescovo invita la comunità diocesana a sostenere con la preghiera le comunità e i presbiteri interessati e a pregare per le vocazioni. Il Signore conceda alla nostra Chiesa Agrigentina di crescere mediante il Vangelo e l’Eucaristia nella comunione, per essere immagine autentica del suo popolo e segno e strumento della sua presenza nel mondo.