Lascia fornello acceso e si addormenta, incendio in via Imera: carabinieri salvano uomo

Momenti di panico per un incendio divampato ieri sera in un’abitazione in via Imera, nel centro di Agrigento. Un extracomunitario ha rischiato davvero grosso. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe addormentato lasciando il fornello acceso con un pentolino sopra.

In breve tempo il rogo è divampato dalla casa. Sono stati alcuni residenti della zona, notando il fumo, ad allertare i pompieri. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno messo in salvo l’uomo, in difficoltà. Presenti anche i carabinieri ed il personale sanitario.