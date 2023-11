Lavori alla fontana di Bonamorone: sospesa la fornitura idrica

Partono i lavori di restauro della storica Fontana di Bonamorone. Per consentire le operazioni da oggi scatta la chiusura temporanea della vasca. La sospensione della fornitura idrica e l’inibizione dell’accesso al pubblico avranno una durata di 15 giorni, così come stabilito dall’Ordinanza Dirigenziale n. 266 del 13/11/2023 del Comune di Agrigento a seguito della richiesta avanzata da questo Ente.

Gli interventi di completamento rientrano nell’ambito del più ampio progetto di messa in sicurezza del passaggio pedonale e riqualificazione dell’intera area della Fontana di Bonamorone promosso dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Un piano che intende ridare decoro e sicurezza ad un’area, che pur essendo di competenza comunale, rappresenta un punto di collegamento con il Parco Valle dei Templi.

Si avviano così a conclusione i lavori di restyling della zona, che hanno portato al rifacimento del marciapiede adesso accessibile anche alle persone in carrozzina e la sistemazione del verde pubblico, che ha incluso l’eliminazione dei pericolosi pini, che a causa delle radici avevano provocato il rigonfiamento del manto stradale e la distruzione del marciapiede, e la piantumazione di altri alberi ornamentali.

Nell’area prossima alla Fontana verranno inoltre collocati dissuasori per evitare la circolazione delle auto e favorire l’incolumità dei pedoni. I lavori di riqualificazione della Fontana di Bonamorone e del marciapiede della strada che scende a Valle permetteranno una migliore fruizione dei luoghi e del percorso perdonale e consentiranno a cittadini e turisti di raggiungere la via Panoramica dei Templi e quindi la Valle in maggiore sicurezza.