Lavori in corso lungo la Ss640: code e rallentamenti

Mattinata difficile lungo la strada statale 640, nei pressi della rotonda degli Scrittori, dove sono in corso interventi urgenti per la sostituzione delle barriere di sicurezza.

I lavori hanno avuto ripercussioni sulla viabilità, con disagi per gli automobilisti e tempi di percorrenza più lunghi, soprattutto nelle ore del mattino.

Sul luogo sono presenti gli addetti Anas per far defluire il traffico.





