Agrigento

Lavori in corso lungo la Ss640: code e rallentamenti

Sono in corso interventi urgenti per la sostituzione delle barriere di sicurezza

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Mattinata difficile lungo la strada statale 640, nei pressi della rotonda degli Scrittori, dove sono in corso interventi urgenti per la sostituzione delle barriere di sicurezza.
I lavori hanno avuto ripercussioni sulla viabilità, con disagi per gli automobilisti e tempi di percorrenza più lunghi, soprattutto nelle ore del mattino.
Sul luogo sono presenti gli addetti Anas per far defluire il traffico.

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