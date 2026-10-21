Agrigento
Lavori in corso lungo la Ss640: code e rallentamenti
Sono in corso interventi urgenti per la sostituzione delle barriere di sicurezza
Mattinata difficile lungo la strada statale 640, nei pressi della rotonda degli Scrittori, dove sono in corso interventi urgenti per la sostituzione delle barriere di sicurezza.
I lavori hanno avuto ripercussioni sulla viabilità, con disagi per gli automobilisti e tempi di percorrenza più lunghi, soprattutto nelle ore del mattino.
Sul luogo sono presenti gli addetti Anas per far defluire il traffico.
Redazione
0 commenti