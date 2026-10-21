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Nasconde la droga nel condizionatore: arrestato

Il 26enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Ha utilizzato lo spit del condizionatore d’aria della sua camera da letto per occultare la droga. Ma il nascondiglio è stato scoperto la Polizia di Stato nel corso di un blitz effettuato, nei giorni scorsi, in un immobile di via Plaia dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania.

Una volta all’interno, i poliziotti hanno perquisito l’appartamento, ubicato al piano terra dello stabile. Conoscendo i più disparati metodi usati dagli spacciatori per nascondere le sostanze stupefacenti nei posti più impensabili, i poliziotti hanno verificato pure all’interno dello spit del sistema di climatizzazione installato nella camera da letto, al cui interno hanno rinvenuto una busta di plastica con tre confezioni di marijuana essiccata, per un peso complessivo di 340 grammi. Pertanto, il proprietario è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Inoltre, dagli accertamenti effettuati in banca dati, è emerso che il 26enne si trovava sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati in materia di stupefacenti. Come disposto dal PM di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida e del contestuale giudizio direttissimo.

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