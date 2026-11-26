Si è spenta questa mattina Baryceva Ekaterina, 39 anni, di origine russa ma agrigentina di adozione. A portarla via una brutta malattia con la quale ha lottato con tutte le sue forze senza mai arretrare. Ekaterina lascia il marito Alessandro, proprietario del noto ristorante Il porticciolo, e due figli di 12 e 8 anni. I funerali si celebreranno il 27 novembre alle 15:30 nella chiesa San Gregorio di Cannatello.