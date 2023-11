“Le donne contano”, concluso il progetto di educazione finanziaria “Laura Zuccarino”

“È un altro obiettivo che il Club ha centrato in questo biennio ha detto la Presidente Margherita Trupiano, riteniamo che sia stata un’organizzazione molto complessa, un progetto ambizioso, sia per il tema trattato che per le destinatarie, che sono donne che versano in una condizione di fragilità. Vite fortemente segnate, ha aggiunto, alle quali abbiamo offerto, la possibilità di una chance di integrazione in più. Ringrazio Acuarinto, che ha accolto la nostra proposta diventando il principale partner del progetto“. Ha illustrato così la Presidente, giornalista Margherita Trupiano, la conclusione del progetto di educazione finanziaria Laura Zuccarino svoltosi ieri alla presenza della P. N del comitato estensione Jaana Simpanen.

L’articolazione dello stesso, è stata concepita attraverso relazioni di esperte in materia che hanno formato un ricco numero di donne migranti che hanno mostrato interesse e attenzione verso le relazioni di Linda Dispinzeri, socia del Club e già Direttrice di Bankitalia e Ilenia Capodici di Adiconsum. L’acquisizione dei contenuti è avvenuta anche con il supporto di un interprete che ha tradotto, nella loro lingua, l’alfabetizzazione di base che sul tema, è stata erogata. Al termine, alle corsiste è stato rilasciato un attestato di frequenza.