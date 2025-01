Legalità e Impegno Sociale, consegnati ad Agrigento i premi UNIMRI

Consegnati i premi UNIMRI Sicilia 2024. Riconoscimento tangibile a personalità che, nell’ambito delle proprie attività professionali e sociali, si sono distinte per la dedizione e per la qualità dei risultati raggiunti. Un Premio fortemente voluto dai vertici dell’UNIMRI, presieduta dal Cav. Gianni Porcaro.

A ricevere il premio sono stati Gianofrio Pagliarulo, imprenditore e direttore “Fattoria dei Templi”; Cap. Annamaria Putortì, Comandante della Compagnia di Agrigento; Don Mario Sorce, parroco e direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro dell’Arcidiocesi di Agrigento; Suor Caterina Provenzano, fondatrice di “Casa Betania”; Giovanbattista Tona, Consigliere della Corte di Cassazione e componente la prima sezione penale; Antonino Patti, Magistrato della Procura Generale di Caltanissetta; Ignazio Condello Ricercatore esperto in perfusione cardiovascolare e tecnologie extracorporee; Giuseppe Porrello, brigadiere in congedo; Marilisa Della Monica, giornalista e scrittrice; Pietro Pisciotta, cardiologo impegnato in missioni di solidarietà sanitaria all’estero; Franco Castaldo, giornalista, scrittore e criminologo ; Gen. Pasquale Spanò, comandante della Brigata “Aosta”.

“Una cerimonia – ha commentato il Vice Presidente nazionale UNIMRI, Francesco Pira – che ci ha fatto sentire orgogliosi di essere italiani e siciliani. Abbiamo voluto dare un riconoscimento a siciliane e siciliani che ogni giorno con il loro lavoro, il loro impegno e la loro abnegazione, portano alto il vessillo della nostra Regione e Nazione”.

Ad aprire l’evento gli indirizzi di saluto dell’uff. Maria Rosa Volpe, Presidente Sezione UNIMRI Agrigento; del cav. Franco Messina, Presidente Regionale UNIMRI Sicilia e del cav. Giovanni Porcaro, Presidente Nazionale UNIMRI.Coordinano l’evento il cav. Prof Francesco Pira Vicepresidente Nazionale UNIMRI e il prof. Michele Rondelli della Sezione di Agrigento.

Nel corso della serata, che si è svolta nella sala Zeus del Museo Griffo, anche gli interventi artistici del soprano cav. Teresa Sparaco, della Sezione UNIMRI di Roma.

Riconoscimenti speciali sono stati attribuiti al Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, al Questore di Agrigento Tommaso Palumbo, e al Comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Colonnello Nicola De Tullio.