Agrigento

Legalità e sostegno alle imprese, siglato protocollo tra Aica e Camera di Commercio 

Finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale sui temi della legalità, della sicurezza igienico-sanitaria, della regolarizzazione delle utenze idriche e del sostegno al sistema produttivo della provincia

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

La Presidente del Consiglio di amministrazione di AICA, Danila Nobile, e il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento, Giuseppe Termine, hanno sottoscritto il protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale sui temi della legalità, della sicurezza igienico-sanitaria, della regolarizzazione delle utenze idriche e del sostegno al sistema produttivo della provincia.

L’accordo, della durata triennale, prevede la realizzazione di iniziative comuni di informazione e sensibilizzazione, l’istituzione di un Tavolo tecnico permanente e l’attivazione, presso la sede di AICA, di uno Sportello dedicato alle imprese, finalizzato a fornire supporto tecnico-amministrativo, semplificare le procedure di allaccio e contrattualizzazione e accompagnare gli operatori economici nei percorsi di regolarizzazione.

«Con questo protocollo – dichiara la presidente di AICA, Danila Nobile – si consolida una collaborazione istituzionale che punta a garantire servizi sempre più efficienti e vicini alle esigenze delle imprese e dei cittadini. Accompagnare gli operatori economici verso la piena regolarizzazione delle utenze significa promuovere legalità, sicurezza e qualità dei servizi, contribuendo al tempo stesso a rafforzare la competitività del territorio e a valorizzarne l’immagine».

«La disponibilità di un servizio idrico efficiente e affidabile rappresenta un elemento essenziale per la competitività delle nostre imprese – afferma il commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento, Giuseppe Termine. Con questo protocollo vogliamo consolidare un rapporto di collaborazione che consenta agli operatori economici in regola di poter contare su un canale dedicato e su interlocuzioni più rapide per affrontare eventuali criticità connesse all’approvvigionamento idrico. L’obiettivo è accompagnare le imprese verso la piena conformità amministrativa, ma anche garantire loro un’attenzione particolare nella ricerca delle soluzioni ai problemi che possono incidere sulla continuità delle attività produttive, nella consapevolezza che la qualità dei servizi essenziali costituisce un fattore decisivo per lo sviluppo economico e per l’immagine del territorio».

Il protocollo sarà attuato senza oneri economici diretti per le parti e attraverso le rispettive risorse organizzative disponibili. La collaborazione tra AICA e Camera di Commercio mira a consolidare una rete istituzionale capace di accompagnare le imprese in percorsi di crescita, sostenibilità e piena adesione ai principi di legalità, sicurezza e qualità dei servizi.

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