Legambiente mette a dimora 100 alberi nella Valle dei Templi di Agrigento

Legambiente circolo Rabat di Agrigento sul finire dello scorso dicembre ha messo a dimora in un’area individuata dall’Ente Parco nei pressi del Quartiere Ellenistico-Romano 100 nuove piante – di mandorlo, ulivo e pistacchio, acquistati grazie alla raccolta-fondi realizzata durante il #BacktotheFutureLiveTour di #Elisa con il progetto #musicfortheplanet per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di un progetto ancora più grande, a carattere europeo, denominato #LifeTerra che punta a piantare entro il 2025 cinquecento milioni di alberi in Europa, di cui 9 milioni in Italia.

“Con l’intervento realizzato ad Agrigento, oltre a rimarcare l’importanza di preservare ed accrescere le alberature sia in città che nelle periferie come pure nelle aree extraurbane per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, abbiamo voluto fare un regalo alla Valle dei Templi nella ricorrenza dei 25 anni del riconoscimento UNESCO che l’ha iscritta nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità”, dichiara Legambiente.

“E per l’amore senza limiti verso Agrigento e la sua Valle dimostrato in vita, ciascuno a modo proprio, da tre figli di questa terra che purtroppo ci hanno lasciato nel corso del 2022, abbiamo anche pensato, sempre di comune accordo con l’Ente Parco, di dedicare un albero di mandorlo ciascuno a Salvatore Moncada, a Franco Fasulo e a Fofò Purtuso. Oltre che nei cuori di chi li ha conosciuti, amati e stimati riteniamo che il loro ricordo meriti di dimorare all’ombra di questi alberi e dei templi”, hanno concluso nella nota.



La giornata si svolgerà giorno 28 Gennaio

alle ore 11 all’interno della Valle dei Templi di Agrigento.