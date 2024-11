Leo Club Agrigento e Croce Rossa, screening gratuiti per la prevenzione del diabete

Dopo l’illuminazione di blu di Palazzo dei Giganti, domenica 24 novembre in Piazza Cavour si sono tenuti gli screening sanitari gratuiti di prevenzione del diabete promossi dal Leo Club Agrigento Host in collaborazione con la Croce Rossa di Agrigento e l’Associazione Giovani Diabetici Agrigento. Il diabete, o iperglicemia, è una malattia cronica caratterizzata da un eccesso di zuccheri nel sangue e che può presentarsi sia per fattori genetici, quindi la familiarità, sia per fattori ambientali e uno stile di vita poco sano.

“Con gli screening gratuiti – commenta il presidente Francesco Bonfiglio – continuiamo a dare un importante segnale in merito alla prevenzione. La salute è uno dei pilastri per una vita serena e dunque ogni volta che possiamo, siamo contenti di offrire servizi di questo tipo alla cittadinanza, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni. Questi screening sono rivolti a tutti e sicuramente porteremo avanti altre iniziative di questo tipo, come abbiamo già in programma. L’affluenza è stata notevole, circa cinquanta screening. E vogliamo ringraziare la Dott.ssa Mariagrazia Liotta, che ha fattivamente effettuato i controlli medici, il Presidente della Croce Rossa Italiana Agrigento, Angelo Vita e la volontaria Elisa Li Causi con tutta la squadra, in futuro ci saranno altre collaborazioni con queste 2 realtà”.

Il Leo Club ha anche, a fine service, donato delle striscette per effettuare lo screening alle Croce Rossa.

“In Italia oltre tre milioni di persone sono affette dal diabete – conclude il Segretario di Club Marta Castelli nonché Coordinatore della Causa Globale Diabete del Multidistretto Leo 108 ITALY – e una parte dei pazienti è piuttosto giovane e ha meno di cinquant’anni. Questo significa che sia ragazzi che meno ragazzi devono prestare attenzione, avere uno stile di vita sano, fare controllo periodici se si è a rischio e non sottovalutare mai eventuali malesseri. Come Leo Club noi siamo contenti di organizzare questi service e la cittadinanza apprezza la bontà del nostro gesto”.