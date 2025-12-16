Agrigento

Leo Club Agrigento, raccolta alimentare per le famiglie bisognose

Grande partecipazione domenica pomeriggio alla raccolta alimentare organizzata dal Leo Club Agrigento Host presso il Conad del Centro Commerciale “Città dei Templi” di Agrigento

Grande partecipazione domenica pomeriggio alla raccolta alimentare organizzata dal Leo Club Agrigento Host presso il CONAD del Centro Commerciale “Città dei Templi” di Agrigento.

«Pasta, conserve, omogeneizzati per bambini e tanto altro – spiega il Presidente Turi Lo Sardo – e attraverso queste ed altre iniziative, come lo zaino sospeso o la raccolta di coperte cerchiamo sempre di offrire un aiuto concreto alle tante famiglie che vivono nel silenzio e nel vero bisogno».

In rappresentanza del Club erano presenti, oltre al Presidente Turi Lo Sardo, il Vice Presidente Angelo Bruna e il Tesoriere Marta Castelli, anche in qualità di Vice Presidente del Distretto Leo. Hanno partecipato, inoltre, Mariella Antinoro, Presidente della X Circoscrizione; Giuseppe Arnone, Presidente di Zona 26; il Leo Advisor Sig. Gionfriddo ed il Socio Onorario Giuseppe Castelli.

Un sentito ringraziamento va a tutti i concittadini che hanno contribuito, alla direzione del Centro Commerciale e al personale del CONAD per la loro grande disponibilità.

