Al Giardino Botanico torna lo spettacolo “Il ritorno di Persefone” 

Nuovo evento al Giardino Botanico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che ancora una volta mette a disposizione la sua splendida scenografia naturale al servizio della cultura e dello spettacolo. “Il ritorno di Persefone”, proposto dall’Associazione Archeoclub “I Luoghi di Empedocle“, è un evento culturale unico e coinvolgente patrocinato da Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Comune di Agrigento e Fondazione Agrigento 2025 Capitale Italiana della Cultura. Un viaggio artistico, scientifico e culturale che esplora il mito di Persefone, dalla sua origine greca al Medioevo, attraverso rievocazione, allegoria e musica in un viaggio ideologico di identità siciliana. La manifestazione si svolgerà domenica prossima, 21 dicembre 2025, a partire dalle ore 15:30 e fino al tramonto, e si articola in tre interventi artistici che uniscono musica, teatro, poesia e scienza, con l’obiettivo di creare un’esperienza emotiva e coinvolgente per i partecipanti. Una giornata scandita da arte, musica e interventi di esperti botanici, che permetteranno di scoprire il giardino botanico di via Demetra, sede del Teatro dell’Efebo, il suo ricco patrimonio vegetale e la sua storia in maniera attiva e partecipativa.

La partecipazione è gratuita ma con un numero limitato di partecipanti. È possibile prenotare il ticket d’ingresso utilizzando il portale dedicato del Teatro dell’Efebo www.giardinoefebo.it .

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Archeoclub “I Luoghi di Empedocle” o visitare il sito web del Teatro dell’Efebo.