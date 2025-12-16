Estorsione con metodo mafioso ad allevatore, arrestato 54enne
Avrebbe costretto la vittima, con violenze e minacce a corrispondergli la somma di 1.000 euro per ottenere la restituzione di alcuni capi di bestiame
I carabinieri di Santo Stefano di Camastra hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Messina, nel confronti di un 54enne, di Tortorici, accusato di estorsione, aggravata dal metodo mafioso, ai danni di un allevatore di Castell’Umberto.
L’indagato, già condannato in via definitiva per associazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta “Mare nostrum”,(apparteneva al gruppo dei Bontempo Scavo), avrebbe costretto la vittima, con violenze e minacce a corrispondergli la somma di 1.000 euro per ottenere la restituzione di alcuni capi di bestiame precedentemente rubati.