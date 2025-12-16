Catania

Trovate tre pistole e centinaia di munizioni in un casolare abbandonato

I finanzieri hanno sequestrato armi e munizioni che erano nascoste in un casolare abbandonato

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Militari del primo gruppo della guardia di finanza del comando provinciale di Catania hanno sequestrato armi e munizioni che erano nascoste in un casolare abbandonato all’interno del parco del rione Monte Po.

Durante un’ispezione nella zona, avviata dopo avere notato la presenza di persone che alla vista dei Finanzieri si allontanavano velocemente dai ruderi, sono state trovate una pistola Bruni modello 92, calibro 9mm modificata e con canna disostruita e sei proiettili, una pistola canna lunga J. Gaucher e una pistola Berretta P4 con matricola abrasa.

Rinvenuti anche 39 proiettili calibro 9, 123 cartucce da caccia, 500 grammi di pallini, tre martelli rompi vetro, bulloni, chiodi e 19,5 grammi di marijuana già divisa in dosi. Su armi e munizioni saranno avviati accertamenti balistici e dattiloscopici

