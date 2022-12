L’ex comandante della Polizia locale di Agrigento va all’Asp di Enna

Dal primo dicembre scorso l’ex comandante della polizia municipale di Agrigento, Gaetano Di Giovanni, ha preso servizio, per un anno, in posizione di comando, all’Asp di Enna.

Il provvedimento è stato firmato dalla Giunta comunale di Agrigento guidata dal sindaco Francesco Miccichè che ha voluto mettere ordine all’interno del “suo” municipio tenendo lontana l’inchiesta che ha coinvolto il dirigente comunale ed avviata dai Carabinieri di Partinico e non ancora conclusa che ha portato anche alla perquisizione dei locali municipali e l’abitazione dello stesso Di Giovanni. Un’altra vicenda giudiziaria riguarda il medesimo dirigente comunale con l’ipoteso di reato di stalking in danno di un ispettore della polizia municipale. Come emerso dall’atto di conclusione di indagine firmato dal Pm, Gianluca Caputo.