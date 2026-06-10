Libero Consorzio, approvato il rendiconto di gestione 2025

E’ tornato a riunirsi questa mattina, il Consiglio provinciale del Libero consorzio comunale di Agrigento. All’ordine del giorno, la relazione semestrale del presidente Giuseppe Pendolino, l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025 e il riconoscimento di legittimità di tre debiti fuori bilancio. In particolare, la relazione semestrale del presidente Pendolino, ha fatto il punto sulle attività dell’ente, sul ruolo istituzionale dello stesso e sul ruolo importante della sinergia tra Consiglio provinciale, amministrazione attiva, dirigenti e personale.

“Tra le cose che mi preme evidenziare in questa relazione – ha dichiarato Pendolino – c’è il grande lavoro svolto in tema di viabilità ed infrastrutture, elementi strategici per la sicurezza e lo sviluppo economico. Tra queste la convenzione con Anas per la messa in sicurezza del Bivio Tumarrano sulla SS 189 atteso da anni. L’intendimento di questa amministrazione, è quello di garantire un livello sempre maggiore di creazione del valore pubblico per rendere massima la soddisfazione dei beneficiari/utenti. In tal senso, nel Dup approvato dal Consiglio e nel Piao, documento di programmazione operativo, sono state declinate le linee di mandato in obiettivi strategici e obiettivi di performance il cui perseguimento è volto proprio al miglioramento del benessere economico, sociale, ambientale e culturale della comunità amministrata”.

Il presidente Pendolino, ha poi relazionato in tema di ambiente e sicurezza del territorio, di aeroporto, dell’integrazione oraria dei 133 dipendenti ancora in part-time, di formazione professionale e sostegno ai Comuni attraverso la promozione del territorio senza dimenticare importanti partecipazioni ad eventi nazionali come TuttoFood e Artigianato in Fiera a Milano per favorire la valorizzazione delle eccellenze locali.

“Elemento centrale del semestre – ha aggiunto Pendolino – è stata la definizione nei termini di legge dei principali documenti di programmazione finanziaria e amministrativa e siamo anche riusciti a garantire con puntualità, ad inizio anno, tutti i servizi in favore degli studenti diversamente abili attraverso il trasporto e il servizio integrativo e centrato l’obiettivo di dotare l’ente dei documenti di programmazione finanziaria e amministrativa nei termini di legge anche grazie alla collaborazione del Consiglio provinciale”.

Il Consiglio provinciale ha infine approvato all’unanimità dei presenti il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025 presentato nel dettaglio dal dirigente del Settore Fabrizio Caruana, documento che ha ricevuto il plauso del consigliere Milko Cinà che nel suo intervento ha sottolineato come il lavoro svolto dagli Uffici del Libero Consorzio abbia migliorato ulteriormente i conti dell’Ente. Approvata infine la legittimità di tre debiti fuori bilancio.