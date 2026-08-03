Con la cocaina nella sella dello scooter: arrestato 52 enne
Devo rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Nell’ambito delle continue attività volte al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti nel capoluogo siciliano, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno portato a termine un nuovo intervento nel quartiere Borgo Vecchio. A finire in manette, in flagranza di reato, è stato un 52enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, hanno fermato l’uomo nei pressi dell’intersezione tra via Quintino Sella e largo Alfano. Gli accertamenti eseguiti sul veicolo hanno permesso di far luce sull’attività illecita: all’interno del vano sella dello scooter, i Carabinieri hanno infatti rinvenuto 17 dosi di cocaina, accuratamente suddivise e pronte per la vendita.
Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo per le opportune verifiche di rito.
L’operazione si è conclusa con la successiva convalida dell’arresto da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo che ha disposto per il 52enne la misura cautelare dell’obbligo di firma.