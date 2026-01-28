Agrigento

Liceo Classico Empedocle, venerdì giornata di orientamento per studenti e famiglie 

Al fine di accompagnare gli studenti nell’importante scelta della scuola secondaria di secondo grado

Il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” venerdì 30 gennaio dalle ore 16:30 alle ore 18:00 presso la sede centrale, sita in via Empedocle n.169, promuove un incontro con finalità orientative aperto a tutti gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado ed alle loro famiglie. Con l’occasione potranno essere visitati i locali scolastici, i laboratori e le aule speciali (immersiva e STEM) dell’Istituto e si potranno avere delle informazioni più dettagliate da parte del personale docente sugli indirizzi di studio, ossia: Liceo classico Tradizionale, Liceo musicale, Liceo classico con potenziamento di Matematica, Liceo Internazionale Cambridge, Sperimentazione nazionale liceo biomedico, Liceo classico a curvatura archeologica.

L’incontro consentirà di creare un dialogo proficuo tra tutto il personale docente ed ATA dell’Istituto e coloro che interverranno al fine di accompagnare gli studenti nell’importante scelta della scuola secondaria di secondo grado. 

