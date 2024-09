L’Inner Wheel di Agrigento dona generi alimentari e articoli per la scuola al C.A.V

Il Club service Inner Wheel di Agrigento, presieduto da Lea Ceserani ha voluto dare il suo contributo al C.A.V. Centro Aiuto alla Vita “Opera Don Guanella” di Agrigento, per aiutare le mamme in difficoltà economica e i loro bambini. Nella sede dell’associazione in Via Caruso Lanza, alcune socie, in rappresentanza della sezione agrigentina dell’Inner Wheel, hanno donato generi alimentari per i piccoli, pannolini, seggiolini, girelli, passeggini, giocattoli, ma anche biancheria per bambini e per mamme in attesa, oltre ad articoli per la scuola come quaderni, penne, colori, astucci e zaini.

“Il CAV è una bella realtà della nostra città. Siamo felici di aver potuto contribuire ad aiutare bambini e mamme – ha detto la Presidente Lea Ceserani. – Nell’incontro di ieri abbiamo incontrato la Presidente del Cav, Pinuccia Pappalardo, che ci ha raccontato alcune delle tante storie di bambini salvati dall’aborto grazie al servizio dei volontari del Centro Aiuto alla Vita. Le mamme con bambini piccoli, in particolare, spesso si trovano a dover fare i conti con difficoltà quotidiane che possono sembrare insormontabili. Le difficoltà economiche possono portare a una mancanza di accesso ai beni essenziali, come alimenti, pannolini e prodotti per l’igiene. Questo – ha aggiunto – non solo influisce sulla salute e sul benessere dei bambini, ma mette anche a dura prova il morale delle mamme, che si sentono spesso sopraffatte e sole. Per questo motivo, donare generi di prima necessità non è solo un gesto di solidarietà, ma rappresenta un vero e proprio atto di amore e responsabilità verso la nostra comunità. Ogni piccolo contributo può fare la differenza nella vita di una mamma e del suo bambino. Per questo motivo, il nostro club service – ha concluso Lea Ceserani – continuerà a fornire sostegno al Cav di Agrigento, affinché nessuna donna si senta costretta a rinunciare al proprio bambino per motivi economici.”