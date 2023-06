Lions, al via il gemellaggio delle Valli tra Agrigento e Lamezia Terme

Al via nel fine settimana il Patto di Gemellaggio tra i Lions Clubs Agrigento Valle del Templi e il Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto. Una delegazione di socie e soci del sodalizio agrigentino partirà domani, venerdì 9 giugno e farà rientro domenica 11. I lions calabresi restituiranno la visita dal 23 al 23 giugno.

L’idea del Patto nasce dai due Presidenti, quello agrigentino, il professor Francesco Pira, e quello lametino, il dottor Rocco Chiriano, legati da anni da una bella e profonda amicizia. Da oltre due mesi è in moto la macchina organizzativa per l’organizzazione degli eventi legati alle firme ufficiali del Patto sia in Calabria.

“Vogliamo condividere storia, tradizioni e valori nel segno dell’etica liononistica. Questo è il nostro obiettivo per avvicinare le due realtà territoriali – ha dichiarato il Presidente Pira – aprendo un confronto culturale tra due regioni dalle tante contraddizioni ma ricche di cultura, arte e solidarietà”.

In delegazione con il Lions Club Valle dei Templi, anche l’avvocato Sabrina Lattuca, Sindaco di Realmonte e Socia del Club, che rappresenterà le istituzioni agrigentine

Il programma di gemellaggio si sviluppa con una doppia ospitalità, la prima in Calabria, dal 9 all’11 giugno, la seconda, ovviamente, in Sicilia, dal 23 al 25 giugno. In entrambi i casi il club service ospite mostrerà all’altro le proprie bellezze e potenzialità, accogliendo in amicizia e fratellanza Lions i soci.

“Avvicinare le due realtà Calabro – Sicule – ha aggiunto il Presidente lametino Chiriano – è un elemento di elevata suggestione. Il programma impegnerò il nostro Club a mostrare le bellezze nascoste” della “Valle del Savuto, con la sua natura incontaminata, la ricca vegetazione, la storia con il Ponte di Annibale, il Museo delle Pergamene e località amene come la Querciuola”

In Calabria il Gemellaggio è stato presentato nei giorni scorsi nel corso di una conferenza stampa a cui il Presidente del Lions Club Valle dei Templi, Francesco Pira, ha partecipato in collegamento video ribadendo i motivi che hanno spinto i due club a sottoscrivere il Patto di Gemellaggio.

Ad Agrigento le socie e i soci del Club di Lamezia, visiteranno la Valle dei Templi, la Scala dei Turchi, mentre il Patto sarà siglato nel corso di una cerimonia.

“Ringrazio – ha concluso il Presidente Pira – il Presidente Chiriano, il dottor Giovanni Paola, l’avvocato Amedeo Colacino del Club di Lamezia per l’impegno e la dedizione a questo progetto, il mio staff i due direttivi e tutti i soci dei due club per quanto stanno facendo e faranno. Sarà un momento di grande fraternità che apre orizzonti nuovi. Un ponte nuovo per costruire progetti comuni di cui siamo molto soddisfatti”.