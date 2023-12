Lions Club Valle dei Templi, un trionfo la serata di beneficenza al Teatro Pirandello

Pieno, in ogni ordine di posti, il Teatro “Luigi Pirandello” di Agrigento in occasione dello spettacolo di cabaret “I due compari” con il duo comico palermitano Antonio Pandolfo e Marco Manera, promosso ed organizzato dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi – presieduto dal Dott. Gioacchino Cimino, ed avente finalità di beneficenza in favore di Lions Club International Foundation (LCIF) con raccolta fondi da destinare alla ricerca contro il cancro infantile.

Lo spettacolo – che ha ricevuto il patrocinio gratuito del Comune di Agrigento, ha visto un pubblico divertito, grazie alla grande comicità e professionalità dei due attori protagonisti – e felice di avere contribuito ad una finalità benefica in favore dei bambini che lottano contro il cancro e delle loro famiglie in difficoltà.

Una sensibilità al tema che i soci lions hanno trasmesso all’intero pubblico grazie ad un video che ha accompagnato l’intervento di saluto del Presidente del Club Dott. Cimino e che ha spiegato e motivato la grande attività lionistica di supporto ed aiuto a chi ha bisogno, perché lì dove c’è bisogno c’è sempre un lion!

Ad oggi 4 bambini su 5 si salvano dal cancro grazie alla ricerca ed all’impegno per trovare nuove terapie e nuovi farmaci meno aggressivi. Il contributo sul palco del Dott. Antonino Savarino – oncologo, ha fatto ancor meglio comprendere l’importanza della ricerca nella lotta contro il cancro.

Alla serata hanno partecipato il Governatore del Distretto 108Yb Sicilia Avv Daniela Macaluso – che ha avuto parole di apprezzamento per l’evento e l’attività dei Lions, il Presidente della X Circoscrizione Avv. Giacomo Cortese ed il Presidente della Zona 26 Dott. Giuseppe Caramazza, oltre a tante altre Autorità lionistiche e soci di altri clubs service che hanno voluto partecipare e contribuire all’evento.

Una splendida serata di solidarietà, magistralmente condotta da Margherita Trupiano e che ha visto il trionfo della solidarietà, di quanti si sono stretti attorno alla mission dei Lions nel contribuire, grazie alla Lions Clubs International Foundation, alla lotta al cancro infantile.

Un sentito ringraziamento da parte del Lions Club Agrigento Valle dei Templi a quanti hanno partecipato e reso possibile tutto ciò.

Lions We Serve