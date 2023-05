L’Istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento tra i vincitori del concorso “EdEN-MED”

L’Istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento è tra i vincitori del concorso “J’ agis ECOLO” nell’ambito del Progetto “EdEN-MED. – Education Environnementale pour une Mediterranee durable – del Programma di cooperazione transfrontaliera ITALIA-TUNISIA 2014-2020. Tale Progetto ha lo scopo ambizioso di costruire una società profondamente radicata nella cultura ambientale, garantendo un vero sviluppo sostenibile. Per raggiungere questo obiettivo è stata pensata la creazione di una piattaforma di scambio e di una rete di mobilità tra Tunisia e Sicilia, nonché lo sviluppo di un manuale didattico per l’educazione ambientale. Diverse le classi dell’istituto Anna Frank che hanno aderito al bando con proposte progettuali interessanti e innovative.

Il prodotto didattico elaborato dagli alunni, grazie alla sapiente guida dei loro insegnanti, dal titolo “Ripresa sostenibile, noi giornalisti, testimoni di giustizia climatica”, è stato considerato tra le migliori proposte presentate al concorso.

Allo scopo di promuovere la “Giustizia climatica” attraverso il giornalismo scolastico, gli studenti della scuola secondaria di primo grado, sono stati impegnati nella redazione di articoli, interviste, reportage e video documentari sui temi legati al cambiamento climatico e alle azioni promosse a livello locale e globale per contrastarlo.

Gli alunni della terza C, con il coordinamento della professoressa Silvia Nicoletta Tesè, hanno affrontato le urgenti e preoccupanti tematiche del cambiamento climatico e le disastrose conseguenze per le biodiversità degli ecosistemi attraverso l’ottica del giornalismo ecologico.

Gli studenti hanno vestito i panni dei giornalisti per informare il pubblico su tematiche ambientali, evidenziando le sfide attuali e le possibili soluzioni. Il lavoro svolto si è basato su una rigorosa ricerca di fonti affidabili e un approccio basato sui fatti, al fine di fornire informazioni accurate e bilanciate.

La proclamazione dei vincitori avverrà lunedì 5 giugno in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente.

Gli alunni, oltre a ricevere la targa, avranno la possibilità di partecipare ad uscite naturalistiche in un circuito didattico, mentre per i docenti è previsto un viaggio di formazione in Tunisia.