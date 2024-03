“Litiga con l’ex moglie, aggredisce i carabinieri e sfonda il portone di casa”: denunciato 

Un trentenne agrigentino è stato denunciato per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento a margine di una lite con l’ex moglie. Il fatto è avvenuto in una palazzina non molto lontana dal centro di Agrigento. L’uomo avrebbe raggiunto l’ex coniuge nella casa che condividevano. La discussione si è subito accesa rendendo così necessario l’intervento dei carabinieri.

Una volta sul posto anche i militari dell’Arma sono stati aggrediti e strattonati. Non contento il trentenne avrebbe anche afferrato un tubo e colpito più volte il portone di ingresso dell’abitazione. Per questo motivo i carabinieri lo hanno bloccato, identificato e denunciato.