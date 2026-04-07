Agrigento

Lui alla guida di un’auto senza patente, l’amico con la droga in tasca: nei guai due giovani 

A finire nei guai due diciottenni di Agrigento, fermati dai carabinieri per un controllo stradale nel quartiere di Villaggio Mosè

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Fermati per un controllo stradale dai carabinieri il ragazzo al volante è risultato sprovvisto di patente mentre il passeggero, un amico, è stato trovato in possesso di qualche grammo di stupefacente. È successo a Villaggio Mosè, quartiere commerciale di Agrigento. A finire nei guai due ragazzi di 18 anni – uno studente e un disoccupato – entrambi residenti nella Città dei templi.

I carabinieri erano impegnati in un controllo di routine quando hanno deciso di fermare l’auto. Il nervosismo del ragazzo ha fatto scattare una ispezione più accurata ed è emerso che non aveva mai conseguito la patente. Il passeggero, invece, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi tra hashish e marijuana e nei suoi confronti è scattata la segnalazione alla prefettura quale assuntore di droga. Al conducente, invece, oltre la denuncia a piede libero anche una maxi sanzione.

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