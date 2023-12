L’ultimo saluto a Nello Hamel nella sala del consiglio comunale di Agrigento 

Si svolti nel pomeriggio di ieri i funerali di Nello Hamel, personaggio di spicco della politica agrigentina, dal 1993 ininterrottamente consigliere comunale di Agrigento. Tante le persone che hanno voluto rendere omaggio ad Hamel. La salma, dopo i funerali, è stata accompagnata nell’aula consiliare per un ultimo saluto.

Ecco il ricordo del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè: “Oggi salutiamo una personalità agrigentina di spicco. Uomo retto, pilastro delle Istituzioni, politico attento al sentire dei suoi concittadini. Nel ruolo politico, sia da consigliere che da Assessore Comunale, ha costantemente abbracciato gli interessi della comunità, di cui si è fatto portavoce. Si è distinto per il suo garbo e la sua sensibilità. Con etica lucida ed integerrima e con grande esperienza, ha arricchito intellettualmente l’aula Sollano ed è stato guida ed esempio per i colleghi consiglieri. Con tenacia ed elevato senso civico, si è speso per grandi storiche battaglie politiche per Agrigento. Fino all’ultimo, pur se debole e affaticato, è stato sempre presente, realizzando importanti iniziative di solidarietà a servizio degli indigenti. Sono addolorato per la grave perdita, ma grato per aver condiviso l’esperienza politica con un uomo di elevata caratura morale. A nome mio e dell’Amministrazione Comunale, mi unisco al dolore dei familiari. Ciao Nello.”