Maltempo, comitato d’urgenza al Comune; il sindaco Sodano: “Questa è l’operatività di cui Agrigento ha bisogno”

Si contano i danni del maltempo ad Agrigento. La Giunta Sodano ha convocato un comitato d’urgenza con ANAS, Ente Parco Archeologico Valle dei Templi, AICA, Comando dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile provinciale e comunale, Comando dei Vigili Urbani, Autorità di Bacino, RUP e Direzione lavori della nuova rete idrica. Durante l’incontro è stata condivisa la prima analisi delle aree interessate dai danni, analisi possibile grazie a una puntuale ricognizione partita in maniera tempestiva alla fine delle piogge. Oggi pomeriggio è stato richiesto a ogni ente di formulare una relazione sugli interventi già effettuati, su quelli in programma e sui danni constatati, finalizzata alla richiesta dei ristori da portare alla Regione Sicilia.

“Questa è l’operatività di cui Agrigento ha bisogno. Con in testa l’assessora Maria Miccichè, con cui sono in contatto costante, dice il sindaco di Agrigento, Michele Sodano che sta seguendo la vicenda da New York. “Voglio apprezzare il grande lavoro messo in atto da una squadra su cui tutta Agrigento può contare, con presenza sul territorio, sopralluoghi, coordinamento e confronto continuo con tutti gli enti coinvolti. Non dobbiamo soltanto riportare la città alla normalità, ma abbiamo il dovere di trasformare quanto accaduto nell’occasione per affrontare finalmente, con interventi strutturali, le fragilità del nostro territorio. È questo il lavoro che Agrigento deve portare avanti, individuare i problemi, reperire le risorse e intervenire per lasciarsi alle spalle problemi atavici e riconsegnare un vero futuro alla città”, ha concluso il primo cittadino.