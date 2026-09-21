Caltanissetta

Sorelline scomparse e ritrovate in un negozio, si indaga per sequestro di persona

E' stato aperto un procedimento a carico di ignoti. La procura indaga perche' vi sono ancora circostanze poco chiare

Pubblicato 6 minuti fa
Da Redazione

La procura di Caltanissetta indaga per sequestro di persona nell’ambito delle indagini sulla scomparsa, avvenuta venerdi’ sera di Benedetta e Domitilla, le due bimbe di 12 e 8 anni, sparite a San Cataldo e ritrovate sabato nel bagno di un negozio che vende articoli cinesi. E’ stato aperto un procedimento a carico di ignoti. La procura indaga perche’ vi sono ancora circostanze poco chiare. Quanto accaduto e’ anche al vaglio della procura dei minori di Caltanissetta. Il procuratore Rocco Cosentino ha detto che “una volta esaminati gli atti faremo le nostre valutazioni e le nostre richieste al tribunale”. Subito dopo il ritrovamento delle bimbe, il negozio e’ stato posto sotto sequestro per effettuare degli accertamenti mentre le due sorelline e gli altri quattro fratelli, sono stati trasferiti in una comunita’ protetta.

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