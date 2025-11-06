Agrigento

Maltempo, diramata l’allerta gialla ad Agrigento

L’avviso prevede precipitazioni sparse accompagnati da forti raffiche di vento.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico di allerta gialla, con condizioni meteo avverse valido dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 7 novembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, invita la cittadinanza alla prudenza. L’invito, per la precisione, è ad evitare, in caso di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale nelle zone di Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas e Fiume Drago. L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a mantenere un comportamento prudente e a seguire gli aggiornamenti ufficiali diffusi dagli organi di Protezione Civile e dal Comune di Agrigento.

