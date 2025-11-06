Agrigento

Abuso costruito in zona a vincolo, “pizzicato” hotel

Il dato è contenuto nel report mensile di ottobre della polizia municipale: imposta la demolizione

Pubblicato 29 minuti fa
Da Gioacchino Schicchi

Avrebbero costuito in zona a vincolo sismico destinata peraltro a verde per quanto privato, hotel cittadino “pizzicato” dalla polizia municipale di Agrigento.

Il fatto, per quanto manchino molti dettagli della vicenda emerge dal report mensile di individuazione delle opere abusive che i vigili trasmetto agli enti preposti e che viene regolarmente pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Agrigento.

La zona in cui tutto si sarebbe compiuto è quella di contrada Caos: qui la struttura ricettiva avrebbe realizzato alcuni interventi che sono stati ritenuti “in assenza di concessione edilizia”. A sostegno della tesi c’è la relazione congiunta di Municipale e soprintendenza ai Beni culturali, con tanto di ingiunzione di demolizione e ripristino dei luoghi firmata lo scorso 20 ottobre e alla quale adesso il privato dovrà ottemperare salvo eventualmente opporsi nelle sedi competenti.

