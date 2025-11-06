Scritta “Allah Akbar” sui muri di tre chiese, la comunità musulmana di Licata: “Non siamo stati noi, ma ripuliremo”

A Licata sul prospetto di tre chiese, Sant’Angelo, San Domenico e la Chiesa Madre, qualcuno ha vergato con della vernice nera, scritte che inneggiano ad Allah. Al via le indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Licata, che stanno già prendendo visione delle immagini di videosorveglianza della zona, per dare un nome e un volto a chi ha deturpato le facciate della chiesa.

Sulla vicenda è intervenuta la Comunità Musulmana di Licata – Moschea Al Nour. “Desideriamo chiarire sin da subito che non conosciamo l’autore del gesto e che non vi è alcuna certezza che si tratti di una persona di fede musulmana. Tuttavia, poiché nel messaggio apparso è stato menzionato il nome della nostra religione, sentiamo il dovere morale e civico di dissociarci fermamente da questo gesto, ribandendo che tali azioni sono contrarie ai valori dell’Islam, fondati sul rispetto, sulla pace e sulla convivenza fra tutti.Ci teniamo personalmente a ripulire i muri delle tre chiese, a nostre spese, non perché in alcun modo riteniamo di avere responsabilità sull’accaduto, ma solo perché il nostro credo è stato citato e vogliamo chiarire il nostro pieno dissenso, offrendo un contributo concreto alla comunità per ripristinare il decoro e rafforzare i legami di convivenza e collaborazione.Rinnoviamo con forza il nostro impegno per la pace, il dialogo, e l’unità tra tutte le comunità religiose e civili della città, nella convinziione che solo con la comprensione reciproca, collaborazione concreta e rispetto, si possa costruire una Licata più unità e armoniosa”, scrivono in un comunicato la comunità musulmana Moschea Al Nour di Licata.