Viabilità, il Cartello sociale: “Ancora nessuna certezza da Anas”

“Anas non ha fornito alcuna certezza in merito alle date di chiusura dei numerosi cantieri ancora aperti, lasciando irrisolte le preoccupazioni di cittadini, imprese e amministrazioni locali”. Queste le parole del Cartello Sociale di Agrigento che esprime profonda insoddisfazione per l’esito del vertice tenutosi in Prefettura in merito all’emergenza viabilità che continua a penalizzare l’intero territorio provinciale.

In particolare, il Cartello Sociale ha manifestato delusione per la lentezza con cui procedono i lavori su molte infrastrutture strategiche, tra cui: Ponte Maddalusa completamento e riapertura previsto entro 30 giugno 2026, fermi i lavori sul Viadotto Milena a seguito della revoca del contratto all’impresa esecutrice. La procedura per l’individuazione di una nuova azienda è in corso, ma quattro imprese hanno già rinunciato. Per quanto riguarda il Ponte Morandi, il tratto “Akragas 1” è fermo per revoca dell’appalto; il tratto “Akragas 2” prosegue con ultimazione stimata nel 2027; tra aprile e maggio 2026 è prevista la chiusura del cantiere sul Viadotto Re, e dunque la viabilità rimarrà condizionata dagli interventi successivi sul Viadotto Spinola, e ancora lavori in corso lungo la Galleria Spinasanta per permettere il transito a doppia corsia, con durata stimata di 2-2,5 anni. Sul territorio di Sciacca prevista manutenzione della Galleria Belvedere solo dopo la predisposizione di una viabilità alternativa.

Per quanto riguarda la viabilità su Porto Empedocle il Cartello Sociale ha chiesto all’amministrazione comunale di Porto Empedocle di individuare una via di fuga alternativa per la contrada Cocciufa, dove oltre 3.000 residenti sono oggi costretti a entrare e uscire unicamente dalla SS115, contribuendo al congestionamento del traffico. “È stata proposta l’apertura di una strada interna già esistente, attualmente chiusa da un cancello, che permetterebbe di deviare il traffico direttamente verso il centro urbano di Porto Empedocle”, si legge nella nota del Cartello sociale che ha espresso apprezzamento per l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che sta lavorando per migliorare la viabilità interna, supplendo alle carenze operative di ANAS. Nei giorni scorsi infatti è stato annunciato un finanziamento di 1.200.000 euro per la strada “Fauma-Lago”, destinato a interventi di messa in sicurezza.

A conclusione del vertice Il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha annunciato un nuovo incontro per il 6 dicembre prossimo, invitando l’ANAS a presentarsi con date certe e aggiornamenti concreti su tutti i cantieri in corso. “Rinnoviamo l’appello alle istituzioni affinché la viabilità provinciale torni a essere una priorità assoluta, per garantire sicurezza, mobilità e sviluppo al territorio”, ha concluso il cartello sociale.