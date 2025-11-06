Porto Empedocle, colpi di pistola contro il cancello di un pensionato: individuato presunto autore 

Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro il cancello dell’abitazione di un pensionato. È accaduto al Villaggio Bellavista, a Porto Empedocle. Il presunto autore sarebbe già stato individuato dalla polizia.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe esploso i colpi contro il cancello per motivi ancora poco chiari. Sul posto sono intervenuti i poliziotti e i colleghi della Scientifica che hanno sequestrato i bossoli, alcuni inesplosi. Poco dopo le Volanti avrebbero identificato un uomo, ritenuto il presunto autore del gesto.