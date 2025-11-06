Apertura

Porto Empedocle, colpi di pistola contro il cancello di un pensionato: individuato presunto autore 

È accaduto al Villaggio Bellavista, a Porto Empedocle. Il presunto autore sarebbe già stato individuato

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro il cancello dell’abitazione di un pensionato. È accaduto al Villaggio Bellavista, a Porto Empedocle. Il presunto autore sarebbe già stato individuato dalla polizia.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe esploso i colpi contro il cancello per motivi ancora poco chiari. Sul posto sono intervenuti i poliziotti e i colleghi della Scientifica che hanno sequestrato i bossoli, alcuni inesplosi. Poco dopo le Volanti avrebbero identificato un uomo, ritenuto il presunto autore del gesto. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Porto Empedocle, colpi di pistola contro il cancello di un pensionato: individuato presunto autore 
Apertura

Estorsione a ditta favarese mentre era latitante, boss Falsone a processo 
di Gioacchino Schicchi

Abuso costruito in zona a vincolo, “pizzicato” hotel
Agrigento

Viabilità, il Cartello sociale: “Ancora nessuna certezza da Anas”
Agrigento

Maltempo, diramata l’allerta gialla ad Agrigento
Siracusa

Appalti truccati, manager indagato si autosospende da Asp di Siracusa