Maltempo, domani allerta gialla ad Agrigento

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo valido in Sicilia dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 24.00 di domani, 1 aprile 2026. Prevista allerta gialla in buona parte della Regione.

Anche ad Agrigento il sindaco ha diffuso l’avviso di allerta meteo gialla. “Si invita la cittadinanza alla prudenza: Limitare gli spostamenti; Non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere; – Allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento; Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori; Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena; – Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano; – Non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori; – Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso; – Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli; – Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione; – Evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago.