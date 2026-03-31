Maltempo, domani allerta gialla ad Agrigento
Previsto maltempo per la giornata di domani (1 aprile), diramata l'allerta gialla
La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo valido in Sicilia dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 24.00 di domani, 1 aprile 2026. Prevista allerta gialla in buona parte della Regione.
Anche ad Agrigento il sindaco ha diffuso l’avviso di allerta meteo gialla. “Si invita la cittadinanza alla prudenza: Limitare gli spostamenti; Non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere; – Allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento; Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori; Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena; – Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano; – Non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori; – Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso; – Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli; – Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione; – Evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago.