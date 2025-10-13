Maltempo, scatta l’allerta meteo gialla per la provincia di Agrigento

Allerta gialla proclamata dalla protezione civile domani in buona parte sulla Sicilia, tranne sui settori più orientali dove sarà verde.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, martedì 14 ottobre. Per la giornata di domani, su gran parte della Sicilia è prevista allerta gialla.

Previste piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-

occidentale, sud-orientale e ionica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sui settori centrali e occidentali, generalmente deboli altrove.

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, invita la popolazione a limitare gli spostamenti; non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere; evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori, allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento; a non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena; non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano; non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori; non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso; allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli; non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione; evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago.