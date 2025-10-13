A Pozzallo sbarcati 140 migranti: 3 feriti gravi; 1 da arma da fuoco

Emorragia cerebrale, teca cranica danneggiata e frammenti ossei all’interno ma non ci sarebbe alcun proiettile: e’ in condizioni disperate un 15enne migrante egiziano ferito gravemente alla testa prima di un soccorso della Guardia costiera nella Sar maltese, e trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, ora intubato e in stato comatoso. Un altro compagno di viaggio ha una parte del volto disintegrata, mascella e mandibola, ed e’ cosciente: a colpirlo e’ stato forse un razzo di segnalazione esploso ad altezza d’uomo. Il terzo e’ stato compito ad una coscia, ha un foro d’entrata e un foro d’uscita, e’ il meno grave dei tre. Gli ultimi due sono al momento negli ospedali di Modica e Ragusa. La Ong mediterranea parla di una aggressione “armata da parte dei miliziani libici” che sarebbe avvenuta nel pomeriggio di ieri. I tre feriti facevano parte di un numeroso gruppo di 140 persone in tutto, che si era imbarcato – secondo quanto apprende l’Agi – su un natante in ferro quattro giorni fa. In molti hanno ferite da percosse, parecchi anche con bruciature, segno di torture patite prima della partenza. A bordo di una motovedetta della guardia costiera e di un pattugliatore della Guardia di finanza, i Migranti sono sbarcati a Pozzallo. Lo sbarco si e’ concluso da poco.