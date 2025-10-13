Apertura

Donna accoltellata dall’ex fidanzato, grave in ospedale; lui arrestato

La giovane è attualmente ricoverata in gravi condizioni.

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Oggi pomeriggio, intorno alle ore 14, una ragazza 33enne è stata accoltellata dal suo ex fidanzato 34enne a Canicattini Bagni (SR). L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio, mentre la giovane è attualmente ricoverata in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei militari e dei magistrati della Procura di Siracusa, che hanno aperto un’inchiesta per tentato omicidio la donna sarebbe stata accoltellata mentre stava tentando di salire in auto e tornare a casa. Ci sarebbe una testimone, una collega di lavoro della vittima che ha dato l’allarme. La 33enne e’ stata trasportata in ospedale, all’Umberto I di Siracusa: e’ in gravi condizioni e lotta tra la vita e la morte.

Procedono i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Noto coadiuvati dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, coordinati dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

