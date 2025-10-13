Omicidio Taormina, in un frame l’assassino con la pistola in mano

Un frame del video girato da una telecamera di sorveglianza di piazza Spinuzza dove, sabato notte, è stato ucciso a Palermo Paolo Taormina, 21 anni, proprietario con la sorella Sofia del pub O Scruscio, secondo gli inquirenti riprende Gaetano Maranzano, fermato con l’accusa di omicidio, mentre tiene in mano la pistola con cui poco dopo assassinerà la vittima. Maranzano ha sparato a Paolo Taormina da dietro, colpendolo alla nuca. Il video, insieme a diverse testimonianze di ragazzi che hanno assistito al delitto, ha aiutato gli inquirenti a risalire al responsabile.

Ieri nel corso della perquisizione domiciliare eseguita poco dell’arresto i carabinieri hanno trovato nella sua abitazione una pistola semiautomatica calibro 9 illegalmente detenuta su cui saranno effettuate tutte le verifiche balistiche. Maranzano dopo essere stato sottoposto a fermo ha trascorso la notte nel carcere di Pagliarelli in attesa dell’interrogatorio, atteso per oggi, da parte del gip che dovra’ esprimersi sulla convalida del provvedimento.

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha disposto l’interruzione, a partire da domani, di tutte le attività all’interno del PalaOreto, in via Santa Maria di Gesù. L’impianto sarà messo a disposizione per l’allestimento della camera ardente di Paolo Taormina, il giovane commerciante ucciso nella notte tra sabato e domenica. L’Amministrazione comunale, attraverso l’assessore allo Sport Alessandro Anello, si occuperà del coordinamento dell’allestimento sulla base delle tempistiche dettate dall’autorità giudiziaria.