Maltempo, si allaga ancora una volta il Viale delle Dune: pericolo per i residenti e gli automobilisti





Prosegue il maltempo ad Agrigento. La forte pioggia ha causato l’allagamento ancora una volta, anzi come di consueto, di Viale delle Dune a San Leone (soprattutto la zona dove insiste via Mar Caspio), bloccando alcuni cittadini nelle loro abitazioni. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberare un’auto rimasta intrappolata in mezzo all’acqua.

La situazione è critica a causa dell’acqua alta e i cittadini ancora una volta sono arrabbiati e stanchi di assistere a tale situazione di pericolo per loro e per gli altri. E, particolare non indifferente, per gli abitanti della zona è tassativamente vietato sentirsi male perchè ogni eventuale intervento sanitario ovvero corsa verso l’ospedale o la guardia medica risulterebbero impossibili da realizzare,

Nei giorni scorsi si era verificata la stessa situazione ed erano intervenuti gli agenti della polizia locale che tramite un bastone hanno cercato di liberare i tombini dai detriti e di far defluire l’acqua.