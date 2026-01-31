Ultime Notizie

Il Cga dà ragione a una cittadina: il Piano Paesaggistico non blocca gli accessi privati

In una recente sentenza che segna un punto importante per il diritto di proprietà in aree vincolate, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato il diniego della Soprintendenza di Agrigento riguardo alla realizzazione di un accesso carrabile in un immobile a Siculiana. La decisione chiarisce un principio fondamentale: le tutele ambientali […]

Pubblicato 1 minuto fa
Da Gioacchino Schicchi

In una recente sentenza che segna un punto importante per il diritto di proprietà in aree vincolate, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato il diniego della Soprintendenza di Agrigento riguardo alla realizzazione di un accesso carrabile in un immobile a Siculiana. La decisione chiarisce un principio fondamentale: le tutele ambientali non possono spingersi fino a negare l’accessibilità minima a una proprietà privata.

Il caso ha avuto origine quando la proprietaria di un immobile residenziale ha richiesto il nulla osta paesaggistico per creare un breve percorso carrabile all’interno della propria area. L’intervento era necessario per collegare l’abitazione alla strada pubblica, dato che l’immobile risultava altrimenti privo di collegamenti percorribili. Tuttavia, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento aveva opposto un netto rifiuto. Secondo l’ente, l’opera contrastava con il Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento, che vieta la realizzazione di nuove strade e movimenti di terra in zone ad alto livello di tutela.

La proprietaria, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, ha impugnato il provvedimento sostenendo che la Soprintendenza avesse interpretato le norme in modo errato. Secondo la difesa, i divieti del Piano Paesaggistico riguardano le infrastrutture pubbliche e non i semplici accessi privati interni, se realizzati con modalità non impattanti.

Con la sentenza del 26 gennaio, il Cga ha accolto integralmente queste tesi. I giudici hanno stabilito che il divieto di “nuove strade” nel Piano Paesaggistico va riferito a strade pubbliche o aperte al pubblico. Tali norme non precludono la realizzazione di percorsi privati destinati esclusivamente al proprietario. Le opere devono comunque essere realizzate con modalità che non impattino sul profilo paesaggistico.

Oltre all’annullamento del diniego, la sentenza comporta che la Soprintendenza dovrà ora valutare nuovamente la richiesta della cittadina. L’Assessorato Regionale dei Beni Culturali è stato condannato al pagamento di 4.000 euro per le spese di giudizio.

Argomenti Correlati:#Piano paesaggistico#Tar
0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Il Cga dà ragione a una cittadina: il Piano Paesaggistico non blocca gli accessi privati
Siculiana

Cede una porzione dello spiazzale di ingresso di via Europa, chiusa la strada d’ingresso per Siculiana
Agrigento

Maltempo, si allaga ancora una volta il Viale delle Dune: pericolo per i residenti e gli automobilisti
PRIMO PIANO

Mattarella conferisce 31 onorificenze al merito della Repubblica: tra i premiati Nadia Lauricella
Sicilia by Italpress

Sindaco Niscemi “Colpa del disastro non è della natura. I fondi per il 1997 ricevuti 28 anni dopo”
Sicilia by Italpress

Palermo, il presidente della Corte di Appello Matteo Frasca apre la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario
banner italpress istituzionale banner italpress tv