Cede una porzione del piazzale di via Europa, chiusa la strada d’ingresso per Siculiana

A causa del cedimento di una porzione del piazzale di ingresso di Via Europa, in via precauzionale si è provveduto alla chiusura immediata dell’ingresso a Siculiana per chi proviene da Agrigento. Lo rende noto il sindaco Peppe Zambito.

Sul posto sono presenti la polizia locale, la squadra di emergenza, la Protezione Civile locale e i Carabinieri, per valutare e adottare eventuali ulteriori provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

“La situazione è stata comunicata alla Protezione Civile Regionale ed è stato richiesto l’intervento dell’Anas per le verifiche e le eventuali criticità legate alla viabilità sulla Strada Statale 115. Si raccomanda la massima prudenza, sottolinea il primo cittadino che ribadisce “chi proviene da Agrigento è invitato a utilizzare il primo bivio di accesso al paese. Monitoriamo costantemente la situazione, seguiranno aggiornamenti”.