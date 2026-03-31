Agrigento

Maltrattamenti alla moglie, arrestato 35enne agrigentino 

I carabinieri hanno arrestato un trentacinquenne disoccupato agrigentino, già noto alle forze dell’ordine

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Avrebbe reso la vita della coniuge un inferno, maltrattandola e – in qualche occasione – aggredendola. La donna, stanca dei soprusi, ha deciso così di denunciare tutto. I carabinieri hanno arrestato un trentacinquenne disoccupato agrigentino, già noto alle forze dell’ordine.

A carico dell’uomo è scattata anche la contestazione di lesioni personali. Dopo le formalità di rito l’indagato è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Attivato l’iter del “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza domestica. 

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