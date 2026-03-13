Mandorlo in fiore, domani la passeggiata della Pace e della Fratellanza con i Bambini del Mondo

Concluse le loro performance artistiche con un tour de force di ben 9 spettacoli, matinée e serali, tutti sold out per un totale di oltre 4000 spettatori al Teatro Pirandello, i gruppi internazionali e locali che partecipano al 23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”, si apprestano a vivere una giornata sicuramente tra le più significative e particolari dell’intera manifestazione.

Domani mattina sabato 13 marzo,, inizio ore 10:30, si terrà alla tradizionale e tanto attesa “Passeggiata della Pace e della Fraternità” . La Valle dei Templi di Agrigento sarà invasa dalla musica, dai canti, dai colori e dall’allegro vociare di centinaia di ragazzi. Com’è ormai tradizione, infatti, i gruppi internazionali partecipanti al Festival del folklore “I Bambini del Mondo”, che sono “Ambasciatori di Pace – UNICEF” unitamente ai gruppi agrigentini e agli studenti di diverse scuole della Provincia, si danno appuntamento nella Valle dei Templi, che grazie alla collaborazione del Parco archeologico, apre i suoi cancelli per uno degli appuntamenti più sentiti del Mandorlo in Fiore. I gruppi partiranno dal Tempio di Giunone percorreranno la Via Sacra per arrivare al Tempio della Concordia. Qui si darà lettura di alcuni passi della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo emanata dall’Unicef nel 1959.

Sempre sabato, alle ore 16:30 è in programma la “Preghiera interreligiosa – I Popoli per la Pace” presso i locali dell’Oratorio Don Guanella. “I Bambini del Mondo”, ognuno con la propria lingua, con le preghiere della loro religione, rivolgeranno ai grandi della Terra un unico grido affinché terminino tutte le guerre e regni la Pace nel Mondo.

“Una tradizione che ogni anno riproponiamo con entusiasmo – mette in risalto Luca Criscenzo presidente AIFA. l’associazione che organizza la manifestazione – I Bambini del Mondo, vuol dire soprattutto pace, solidarietà, amore, fratellanza tra i Popoli in difesa dei diritti dei minori”.

I gruppi internazionali arrivano da Bulgaria, Costaria, Kirzighistan, Macedonia, Messico e Polonia”. Con gli ospiti internazionali i gruppi locali di: Gergent, Oratorio Don Guanella, Fiori del Mandorlo, I Carusi del Città di Agrigento, I Piccolo del Val d’Akragas, Fabaria Folk, Herbessus.