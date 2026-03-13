Accoltella 43enne alla gola a Favara, 26enne arrestato per tentato omicidio 

È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio Francesco Amatore, 26 anni, di Licata, protagonista ieri sera di una aggressione con un’arma da taglio a Favara ai danni di un 43enne del posto. I carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito il provvedimento in flagranza di reato e, dopo le formalità di rito, l’indagato è stato trasferito in carcere. La vittima dell’aggressione è Carmelo Nicotra, 43 anni, personaggio noto alle forze dell’ordine per essere coinvolto nell’inchiesta sulla faida Favara-Liegi ed essere scampato nel 2017 ad un agguato a colpi di kalashnikov.

Nicotra si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il taglio avrebbe perforato la trachea danneggiando anche le corde vocali. Le sue condizioni sono critiche ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri lungo via Capitano Callea, nei pressi del supermercato Lidl. Secondo quanto ricostruito, Nicotra sarebbe intervenuto in difesa del figlio che, poco prima, aveva chiamato il genitore perchè infastidito dal 26enne. Tra i due uomini sarebbe così nata un’accesa discussione sfociata poi nell’aggressione con un coltello ai danni del favarese.

Amatore, 26 anni, di Licata, era già stato arrestato nel 2020 sempre per tentato omicidio: aveva colpito con una coltellata alla nuca il compagno della madre. Per questo stava scontando la pena – con una misura alternativa al carcere – e si trovava in una comunità a Favara. L’inchiesta è coordinata dal pm Annalisa Failla. L’indagato ha nominato l’avvocato Giuseppe Vinciguerra mentre la persona offesa è rappresentata dall’avvocato Salvatore Cusumano.