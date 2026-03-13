Referendum giustizia, iniziativa pubblica a San Leone per dire “NO alla riforma Nordio”

Si terrà lunedì 16 marzo 2026 alle ore 9.30, presso l’Hotel Dioscuri Bay Palace di San Leone (Lungomare Falcone-Borsellino, 1), l’iniziativa pubblica dal titolo “ No alla riforma Nordio – Difendiamo la Costituzione”, promossa in vista del referendum del 22-23 marzo. L’incontro rappresenta un momento di confronto aperto e approfondito sulle ragioni del NO alla riforma, con l’obiettivo di informare cittadine e cittadini sulle conseguenze che le modifiche proposte avrebbero sull’equilibrio costituzionale e sul sistema della giustizia.

Interverranno: Alfonso Buscemi, segretario generale CGIL Agrigento Alfio Mannino, segretario generale CGIL Sicilia, Pietro Gurrieri, avvocato, Matteo De Nes, magistrato. Coordinerà i lavori il giornalista Salvatore Pezzino.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che la Costituzione rappresenti il presidio fondamentale dei diritti e delle libertà di tutti. I promotori sottolineano come la riforma oggetto del referendum rischi di incidere su principi cardine dell’ordinamento, alterando equilibri delicati e aprendo la strada a un indebolimento delle garanzie costituzionali.

“Lasciate stare la Costituzione e concentratevi sui problemi veri della giustizia” è il messaggio che accompagnerà l’incontro, richiamando l’attenzione sulla necessità di intervenire sulle criticità concrete del sistema giudiziario – tempi dei processi, carenza di organici, risorse insufficienti – senza modificare l’impianto costituzionale che tutela l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

L’appuntamento del 16 marzo sarà quindi un’occasione per approfondire, con competenza giuridica e sensibilità sociale, le ragioni di un voto consapevole per il NO al referendum del 22-23 marzo, riaffermando la centralità della Costituzione come patrimonio comune da difendere.